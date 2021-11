Dmitrij Orlov je z igralcem več popeljal goste v vodstvo 2:55 minute pred koncem, Washington pa je rešil zapravljeno začetno prednost dveh zadetkov.

»To je bil za nas res odločilen trenutek za zmago,« je po tekmi priznal Orlov.

Aleksander Ovečkin in Aleksej Protas sta zadela v razmaku 59 sekund druge tretjine za prestolnike, ki so dobili devet od zadnjih 11 tekem. Za piko na i je z zadetkom v prazno mrežo poskrbel John Carlson, ki je pred tem zbral dve podaji.

Za domačo ekipo sta v zadnji tretjini zadela Jesperi Kotkaniemi in Nino Niederreiter; slednji je poskrbel za izenačenje na 2:2 slabih šest minut in pol pred koncem, več pa gostiteljem tokrat ni uspelo.

Ilija Samsonov je zaustavil 30 strelov za Washington, na drugi strani ledene ploskve pa je Frederik Andersen zbral 21 obramb.

Washington ostaja številka 1 v ligi s 33 točkami, prav toliko jih ima Toronto na drugem mestu, Carolina je tretja z 31.

Toronto z visoko zmago nad Anaheimom

Hokejisti Toronta so tokrat gostovali v Kaliforniji in slavili visoko zmago s 5:1 proti Anaheim Ducks. Michael Bunting, Alexander Kerfoot in William Nylander so vsak k zmagi prispevali po gol in podajo in pomagali, da je ekipa novembra ostala brez poraza. Ob tem je tudi izenačila klubski rekord sedmih zaporednih zmag v gosteh.

»Vzdušje v slačilnici je navdihujoče, vse so zadovoljni in veseli, res je zabavno biti del takšne ekipe,« je dejal Bunting in dodal: »Mislim, da smo zelo samozavestni ta čas in vsak prispeva dvoj delež k ekipnim uspehom.«

Auston Matthews je dosegel gol še na tretji zaporedni tekmi, enkrat je bil uspešen tudi Wayne Simmonds, vratar Jack Campbell pa je za javorjeve liste zaustavil 39 strelov.