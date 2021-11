Slovenska košarkarska reprezentanca je bila danes pred okoli 1600 glasnimi gledalci v dvorani Bonifika v Kopru boljša od Švedske s 94:89 (17:24, 42:44, 67:63, Prepelič 30, Blažič 23, Nikolić 14, Murić 12; Hakanson 21). Košarkarji selektorja Aleksandra Sekulića so – podobno kot v četrtek proti Hrvaški – slabo odprli tekmo in nasprotniku dovolili, da je prišel do prednosti in vodil cel prvi polčas.

Precej bolje so kapetan Edo Murić in soigralci krenili v drugega. Sledil je izenačen dvoboj, v katerem so na koncu več zbranosti pokazali Slovenci. Na drugi tekmi drugega kroga v skupini C je Finska s 77:71 premagala Hrvaško. Vrstni red v skupini C: Slovenija 2-0, Švedska in Finska po 1-1, Hrvaška 0-2.