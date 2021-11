Zato apeliram na vas, definirajte, kaj dejansko potrebujete, za kakšne namene bo avto in, predvsem, kakšnega si v realnem življenju lahko privoščite. Pri tem vztrajajte, saj vam bo prodajalec v salonu gotovo želel prodati številko večji avto (česar mu ne smemo šteti v zlo) ali pa želenega z močnejšim motorjem in bogatejšo opremo. Pri čemer je smiselna predvsem tista, ki poveča varnost in udobje, radarski tempomat na primer. Je pa treba vzeti v zakup, da je popravilo senzorjev, kamere, radarjev in podobnega dražje, kot če bi imeli avto brez njih. Kljub temu menim, da avtomobil letnik 2021 radarski tempomat mora imeti. Meni je že večkrat pomagal preprečiti nesrečo, da o tem, da sem bil na cilju bolj spočit, sploh ne govorim.

Večina znamk v Sloveniji avto prodaja s pomočjo financiranja. Praviloma je cena na ceniku s financiranjem ugodnejša, kot je brez njega. Pustimo ob strani razloge, ki jih navajajo prodajalci, dejstvo je, da je potencialnega kupca lažje prepričati, če mu rečete, da ga bo avto stal 300 evrov na mesec, kot pa da je zanj treba odšteti 30 tisočakov. Gre za spretno izkoriščanje dejstva, da smo kupci pred podpisom pogodbe dojemljivi tudi za iracionalne argumente. V procesu prodaje zato prihaja tudi do sladkih obljub in predvsem psihološke manipulacije, na katero morate biti pripravljeni, če ne želite, da vas po podpisu pogodbe ob krutem spoznanju, da ste za avto odšteli za vaš žep preveč, začne boleti glava.

Na srečno je glavobola v zadnjem času manj, kot ga je bilo v preteklosti. Z razlogom, ljudje so na nakup in njegove morebitne pasti bolje pripravljeni. Vse več pa je takšnih, ki namesto novega raje kupijo rabljen avto. Žal nakup avta ni dobra naložba, kot je praviloma nakup nepremičnine. Takoj ko ga zapeljete iz salona, se lahko poslovite ob najmanj 10 odstotkov vrednosti, pri čemer velja, dražji kot je avto, več bo izgubil. Posledica? Povpraševanje po malo rabljenih avtih, starih do treh let, ki so največji del vrednosti že izgubili, a imajo malo prevoženih kilometrov, so varnostno in tehnološko napredni, presega ponudbo. V prid rabljenim zadnje mesece govorijo tudi dolge čakalne dobe za nova vozila kot posledica pomanjkanja polprevodnikov.

Zavedam se, kako pomemben statusni simbol predstavlja avto povprečnemu Slovencu, saj ima štirikolesna pločevina še vedno določeno vlogo v družbi. Zato si ga privoščite. Le tega, da vas pred nakupom nisem opozoril, ne pozabite. Čustva preverjeno zameglijo razum. Tudi meni so ga leta 1996, ko sem si kupil fiata brava, pa čeprav nakupu realno finančno nisem bil kos…