Najprepoznavnejše znamenje adventnega časa je adventni venec, ki ga navadno krasijo štiri sveče, ni pa nujno. Prvo so verniki prižgali že to nedeljo, preostale tri bodo zagorele do božiča. Vedno bolj pa venček postaja del praznične dekoracije tudi v družinah, v katerih decembrski krščanski praznik v dom sprejmejo kot del krščanskega izročila, vezanega na naš prostor. Zato ni nič hudega, če ste v vsej naglici pozabili nanj. Še vedno imate čas, da ga izdelate sami. Da pa bo pot do adventnega venčka manj stresna, so pri založbi Družina izdali priročnik Modni adventni venčki avtorice Sabine Šegula.

Ravnovesje med tradicijo in sodobnostjo Ob predstavitvi knjige v galeriji Družine je Manica Ferenc, vodja marketinga, izpostavila, da so adventni venčki, simbol adventnega časa, v Sloveniji močno razširjeni in priljubljeni. »Danes, ko je trg preobremenjen z najrazličnejšo ponudbo in nas od nakupov loči le nekaj klikov, je še posebno dragoceno, če nekaj ustvarimo sami ali skupaj z najbližjimi. Občutki ob prižigu sveče na lastnoročno izdelanem vencu bodo tako še bolj posebni in pristni,« je izpostavila Ferenčeva in dodala, da je bil to tudi eden od razlogov, da se je založba odločila in skupaj z mojstrico Šegulovo izdala knjigo. »V priročniku nas mednarodno priznana mojstrica floristike po korakih, opremljenim z nazornimi barvitimi fotografijami, popelje skozi postopek izdelave 20 adventnih vencev. Odlikujejo jih ravnovesje med tradicijo in sodobnostjo, domiselna uporaba raznolikega okrasja in recikliranje materialov.« V ta namen lahko v galeriji še vedno dobite nekaj paketov za izdelavo venčka, prav tako je mogoče kupiti tudi nekaj že izdelanih venčkov.

Recikliranje kot pomemben del ustvarjanja Doktorico floristike Sabino Šegula smo Slovenci bolje spoznali pred desetletjem, ko sta s kolegom, učiteljem na srednji šoli Petrom Ribičem, začela pomagati vatikanskim vrtnarjem pri krašenju bazilike svetega Petra, še pobliže pa smo občudovali njene spretnosti lani, ko je organizirala izdelavo adventnih vencev in okraskov za slovensko smreko na trgu svetega Petra v Vatikanu. Že takrat je poudarila, da je recikliranje značilno za njeno ustvarjanje, ob izidu knjige v galeriji Družine pa je pripravila tudi prodajno razstavo adventnih venčkov: »Tako v knjigi kot na razstavi se vidi, da pri delu uporabim vse, kar se lahko ponovno uporabi: od pločevink do stare slame ali kavbojk. To je rdeča nit knjige, pri čemer sem skušala čim bolj nazorno pokazati izdelavo vsakega venčka.« Kot je dejala avtorica, je želela v priročniku poudariti, da četudi doma nimamo vseh materialov, priporočenih v knjigi, lahko uporabimo kaj drugega in naredimo svoj, unikaten venec. »Novo in kupljeno ni vedno najboljše, veliko naredimo s tistim, kar je odveč, kar je običajno za v smeti.«