Ker je prav, da vse nepozabne datume v življenju pospremimo z lepo besedo, naj to velja tudi ob iztekajočem se letu. Izdelovanje novoletnih voščilnic za bližnje je nekoč veljalo za družinsko tradicijo, ki pa jo ohranjajo le še redki. V spodbudo k ustvarjalnemu druženju je direktorica DEOS Centra starejših Notranje Gorice že šesto leto zapored pozvala k izdelovanju novoletnih voščilnic.

Narišite starostnikom nasmeh na obraz

»Vsakoletni projekt nameravamo razširiti v želji, da se čim več starostnikom nariše nasmeh na obraz in prižgejo iskrice v očeh. Letos imamo namen zbrati 21.000 prazničnih voščil za 21.000 starejših, ki bivajo v domovih in centrih za starejše po Sloveniji,« je povedala Ana Petrič, direktorica doma starejših v Notranjih Goricah, in dodala, da bodo na roke izdelane čestitke veseli predvsem tisti, ki nimajo svojcev, pogostih obiskov ali pa v njihov nabiralnik pristanejo zgolj položnice in reklame. »Tudi letos je lahko z vašo pomočjo, srčnostjo in kreativnostjo drugače.«

Pomembno je, da je voščilo napisano na roke, črke pa morajo biti dovolj velike in berljive. Na voščilnico lahko še kaj prilepite ali narišete. »Vse, kar prosim, je, da napišete kratko pismo ali voščilnico z lepimi željami in pozitivnimi mislimi,« je še povedala srčna direktorica, tudi lanska prejemnica jabolka navdiha.