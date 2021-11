Starejša od sester Öberg, sicer olimpijska prvakinja iz Pyeongchanga na posamični tekmi, je po sobotnem razočaranju že na sprintu pokazala odlično pripravljenost. Brez zgrešenega strela je v zadnjem krogu s hitrim tekom zanesljivo prišla do šeste zmage v svetovnem pokalu, od tega tretje na sprintih na 7,5 km dolgi trasi.

Na drugem mestu je z zaostankom 11,3 sekunde, prav tako brez zgrešenega strela, končala Francozinja Chevalier-Bouchetova za 11. posamične stopničke v svetovnem pokalu, za zdaj pa ostaja pri eni zmagi. Tretje mesto je pripadlo 30-letni Norvežanki Roeiselandovi. Enajstkratna svetovna prvakinja je 24. stala na stopničkah za zmagovalke na tekmah svetovnega pokala.

Daleč od točk so bile Slovenke. Najboljša med njimi je bila Živa Klemenčič na 78. mestu. Zgrešila je dva strela in za zmagovalko zaostala 2:30,4 minute. Še dobrih 16 sekund več je na 87. mestu s tremi zgrešenimi streli zaostala Polona Klemenčič. Tretja slovenska predstavnica Nika Vindišar je bila 96. Zgrešila je dva strela in zaostala 3:01,7 minute.

Moška sprinterska preizkušnja na 10 km se bo začela ob 13.45.

V Östersundu se bo sicer sezona svetovnega pokala nadaljevala v četrtek z obema sprinterskima preizkušnjama.