Surova resničnost

Tretji koncert filharmoničnega abonmaja SOS (Sodobne orkestrske skladbe) je v sredo v Gallusovi dvorani razgrnil »arheologijo sodobne glasbe« Luciana Beria in Hansa Wernerja Henzeja ter ponotranjen in hkrati zgovoren simfonični komentar na koronakrizo izpod peresa Nine Šenk.