Eva Urevc in Anamarija Lampič sta med 70 kvalifikantkami zlahka napredovali v četrtfinale med 30 najboljših tekmovalk. Za zmagovalko, Američanko Jessico Diggins, je Urevčeva zaostala za dobrih pet sekund (19. mesto, 3:04,22), Lampičeva pa za slabih šest (22. mesto, 3:04,64). A že v četrtfinalu se je slovenski dvojec, ki je na letošnjem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu osvojil bronasto kolajno v ekipnem sprintu, razpolovil. V svoji skupini izmed petih je bila Urevčeva šesta (zadnja), za nameček je dosegla najslabši čas med vsemi 30 tekmovalkami (3:08,64) in tekmo končala na 27. mestu. Bolje je šlo Lampičevi, ki je bila v svoji skupini druga, a je imela skupno šele 21. čas četrtfinala (2:59,11) in najslabšega med vsemi 12 tekačicami, ki so napredovale v polfinale.

V slovenski paradni disciplini se je po neposredni uvrstitvi v polfinale na premieri v Ruki poslovila tudi Lampičeva, zmagovalka posebnega točkovanja sprinta v svetovnem pokalu v minuli sezoni. V prvi skupini je bila 26-letnica iz Valburge na polovici proge vodilna, a je potem zdrsnila na četrto mesto, na katerem je ostala tudi po ciljni ravnini. Vseeno je upala, da se bo v finale uvrstila kot ena izmed dveh srečnih poraženk po času. Toda v drugi skupini je bilo kar pet od skupno šestih tekačic hitrejših od Anamarije, ki je – tako kot v prejšnjih dveh sezonah na tem prizorišču – znova ostala brez nastopa v finalu in je na koncu osvojila osmo mesto.

»Glede na kvalifikacije sem lahko s svojim nastopom zelo zadovoljna. Malce težav smo imeli s servisno službo, na prvi tekmi nove sezone pa je bila polovica servisa novega. Moramo se še pogovoriti, kaj je šlo narobe, a mislim, da sem dala vse od sebe,« je bila prva ocena Anamarije Lampič, ki je v svetovnem pokalu debitirala 31. decembra 2013 v Asiagu. Bronasta sprinterka v posamični konkurenci z letošnjega SP v Oberstdorfu je v Ruki je tretjič zapored ostala brez tako želenega finala, a ni bila razočarana: »V polfinalu sem bila morda malce premalo napadalna, preveč sem šla z rezervo. Ko me je Švedinja prehitela, mi je uničila ritem. Nato sem prišla nazaj, vendar je bilo že malo prepozno. Lahko rečem, da sem zadovoljna, a sem bila premalo samozavestna.«

V moški konkurenci sta bila 25-letna Janez Lampič (po lanski sezoni je razmišljal celo o koncu kariere) in Miha Šimenc (zaradi operacije in rehabilitacije je bil na enoletnem prisilnem počitku) zelo daleč od uvrstitve med elitno trideseterico. Med 76 tekmovalci v kvalifikacijah, ki jih je dobil Rus Terentjev, je Lampič osvojil 46. mesto, Šimenc pa 61.

Danes bosta v Ruki tekmi na razdalji v klasični tehniki (moški, 15 km, ob 10.15; ženske, 10 km, ob 13.30), jutri pa še zasledovalni tekmi v prosti tehniki (ženske, 10 km, ob 10.20; moški, 15 km, ob 12.30).