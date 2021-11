Komuniciranje v epidemiji: Kdo tu iz koga brije norce?

Pred tridesetimi leti smo izstopili iz Jugoslavije, ker smo želeli z vzhoda na zahod, iz avtokracije v demokracijo. Kot kažejo številke, nam ni uspelo. Danes se Evropa deli na tisto, v kateri ljudje zaupajo državnim in drugim družbenim institucijam, in tisto, v kateri jim ne. Na tisto, v kateri so se ljudje večinsko cepili proti koronavirusu (sars-cov-2), in tisto, v kateri so množično na respiratorjih in umirajo. Na tisto, v kateri verjamejo v znanost, in tisto, v kateri verjamejo v Google. Na tisto, ki ima demokracijo in odprto družbo, in tisto, v kateri preganjajo notranje sovražnike. Na tisto, ki so ji desetletja ali celo stoletja verske in politične tolerance, razsvetljenstva in humanizma privzgojila medčloveško spoštovanje, ter tisto, v kateri se zdi, da bi se drugače misleče preveč rado pobilo kar s krepelci po glavi. Mi smo med tistimi, ki na robu infarkta cepetajo na mestu. Skratka: spet smo tam, od koder smo želeli oditi – za železno zaveso. Nezaupljivi in sprti med seboj.