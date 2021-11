Alexander Balanescu, violinist: Trudim se, da bi znova dobil romunsko državljanstvo

V togih klasičnih krogih ga prištevajo med heretike, drugje violinist romunskih korenin Alexander Balanescu velja za prenovitelja in virtuoza, ki do glasbe ne goji nobenih predsodkov. To izpričuje tudi vsežanrski katalog njegovih tvornih sodelovanj. Kate Bush, David Byrne, Ornette Coleman, Gianna Nannini, John Lurie, Pet Shop Boys, Rabih Abou Khalil je samo nekaj na hitro izbranih imen iz sveta popularne glasbe, ki jih v njegovem razgibanem umetniškem življenjepisu lahko dopišemo ob številne orkestre klasične in sodobne klasične glasbe. Da o partiturah za film, televizijo, gledališke predstave in raznorazne plesne ansamble niti ne izgubljamo besed. Na svetovni glasbeni zemljevid pa se je nedvomno zapisal v začetku devetdesetih let, ko je za godalni kvartet, ki nosi njegov priimek, priredil skladbe skupine Kraftwerk.