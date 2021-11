Banalnost neke vlade

Aktualna slovenska vlada ima neverjeten talent za dvigovanje prahu v slovenski in evropski javnosti. Ko se je že zdelo, da je enoletnega preigravanja v trikotniku vlada-tožilci-evropska komisija konec, in so si v koalicijskih strankah NSi in SMC zadovoljno mencali roke, da je ta tema končno odstranjena iz predvolilnega nahrbtnika bremen, in potem ko je evropski komisar Didier Reynders v sredo v evropskem parlamentu poudaril, da gre za odlično novico, ker je Slovenija končno imenovala delegirana tožilca, tako imenovana slovenska vlada ni počivala.