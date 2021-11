Rešitev za učinkovitejšo dobrodelnost

Včeraj je bil dan, ko so se podjetnici in ustanoviteljici Anine zvezde Ani Lukner Roljić uresničile sanje. V skladišču dobrodelne organizacije v BTC je potekala predstavitev njenega življenjskega projekta. Skupaj s svojo ekipo in mednarodnimi podporniki je ustanovila globalno filantropsko platformo Truhoma, ki bo posodobila in izboljšala delovanje filantropije.