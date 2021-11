»Načrt je potovati na vsa prizorišča. Vsaj prvi prednovoletni del na Švedskem, v Avstriji in v Franciji je že potrjen. Iz Avstrije pa že imamo informacijo o zaprtju države, kar verjetno pomeni tekmovanje brez gledalcev,« je za STA pred začetkom sezone povedal Nunar.

Prav zaščita pred pandemijo ostaja ena temeljnih nalog IBU. »Vsi, ki so z naše strani vpleteni v tekmovanja, so polno cepljeni. Nikogar v to ne silimo, je pa res, da ljudi, ki niso cepljeni, ne delegiramo na tekmovanja. Lani smo se uspešno spopadli s pandemijo, v večji meri preprečili prenose okužb in tudi letos ne smemo tvegati.«

Kot še pravi Nunar, anketa IBU kaže, da je cepljenih kar 85 odstotkov vseh nastopajočih v svetovnem pokalu. »Tekmovalke in tekmovalci vedo, da bo sezona izvedljiva le, če bodo zdravi. Lani smo izvajali množična testiranja in rad bi se za korekten odnos zahvalil prav vsem, saj ni bilo tudi med največjimi zvezdniki slišati niti ene pripombe zaradi pogostih testiranj in vseh samozaščitnih ukrepov, ki so jih morali izvajati. Tudi letos številni pogoji za samozaščito ostajajo. Gre za zelo enostavne zadeve in le tako bomo lahko zdržali tudi v tej sezoni.«

Kot še dodaja Nunar, po svetu ne poznajo podobnih težav, kot smo jim priča v Sloveniji. V jesenskem obdobju je bil na Kitajskem, v Avstriji, Švedskem, Finskem, v Estoniji. "Spoštovanje ukrepov je tam normalno in tudi preverjanje pogoja PCT je povsod nekaj, kar so ljudje v tem času sprejeli za normalno, zato pri tem ostajajo spoštljivi in prijazni."

Vrhunec sezone bodo, tako kot za vse zimske športnike, tekmovanja na februarskih olimpijskih igrah v Pekingu. Zaradi pandemije novega koronavirusa je testno tekmovanje na Kitajskem odpadlo, Nunar pa si je olimpijska prizorišča ogledal v septembru.

»Dejstvo je, da tekma bo in da bodo protokoli za nastop ostri. O samem tekmovališču pa je težko dati oceno. Gre za območje, ker je v februarju običajno izjemno mrzlo, lani pa so Kitajci objekte testirali in prav v tem obdobju imeli prijetno, toplo vreme. Tudi veter lahko kroji razplet, saj je strelišče izpostavljeno vetru, a je nemogoče napovedati, kakšni bodo pogoji v resnici med samimi igrami. Na vreme ne moremo vplivati, lahko pa se pojavi kar nekaj težav.«

Biatlonska karavano bo letos obiskala 10 prizorišč, med katerimi pa ni Pokljuke, ki je februarja gostila svetovno prvenstvo. Letošnje postaje svetovnega pokala bodo dale najboljše v sezoni, kjer so v moški konkurenci favoriti za najvišja mesta spet predvsem Francozi in Norvežani s prvim zvezdnikom Johannesom Thingnesom Boejem. V ženski konkurenci je vrh širši, a sam uvod v sezono bo pokazal, ali je med tekmovalci pred olimpijskimi igrami prišlo do kakšne bistvene spremembe.

Vreme in snežni pogoji postajajo stalnica prirejanja tekem v zimskih športih. Tudi letos prave zime še ni, a Nunar zagotavlja, da imajo vsaj na prvi tekmi švedski prireditelji dovolj snega za izvedbo, enako velja za avstrijski Hochfilzen, nekaj težav pa je v Franciji, kjer pa naj bi bile lanske zaloge dovolj velike za izvedbo tekme tudi, če ne bo prave ohladitve in snežnih padavin.

Nekaj je tudi tehnoloških sprememb. Zaradi prepovedi uporabe posameznih snovi v Evropski uniji bo biatlonci prisiljeni uporabljati drugačne, bolj ekološke maže za smuči. »Temu se že prilagajamo. Zaenkrat še ne bomo testirali smuči neposredno po tekmi, preverjali pa bomo uporabo maž in drugega materiala v servisnih kabinah,« pravi Nunar.

Aktualna ostaja tudi napoved o prepovedi uporabe ekološko spornega svinca v nabojih. »Zadeva še ni tako daleč. A če Evropska komisija o tem razpravlja, nas to bržkone čaka v naslednjem obdobju. Prva novica nas je malo presenetila, a posamezni proizvajalci že iščejo rešitve za ustrezno zamenjavo in dolgoročno s tem ne pričakujem težav.«

Prav ekologije in trajnostni razvoj sta tudi vodilo Mednarodne biatlonske zveze pri prirejanju tekmovanj. Pri IBU zato že vzpostavljajo sistem ekološkega programa za prireditelje. Že letos pa bodo najbolj okolju prijazna prizorišča tudi nagrajena.