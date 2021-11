Štirje treningi v Kopru in slovenska košarkarska reprezentanca se je odpravila v Zagreb. Ne, v hrvaški prestolnici ne bo nadaljevala priprav, kot bi se dalo sklepati, temveč jo danes ob 20.45 že čaka prva tekma kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2023, ki bo na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji. V skupini C bosta nasprotnici izbrane vrste selektorja Aleksandra Sekulića še Švedska, s katero se bodo kapetan Edo Murić in soigralci pomerili v nedeljo ob 20. uri v Kopru, in Finska. V drugi del napredujejo prve tri reprezentance, ki nosijo s seboj rezultate vseh tekem. Križajo se s skupino D, v kateri so Izrael, Nemčija, Estonija in Poljska, na košarkarski mundial pa se uvrstijo prva tri moštva iz novonastale skupine.

Poleti postavili temelje, ki jih bodo uporabili tudi zdaj

V kvalifikacijah za velika tekmovanja imajo zaradi odsotnosti igralcev, ki nastopajo v ligi NBA in evroligi, težave s sestavo moštva vse najmočnejše reprezentance. Pri tem ni izjema niti selektor Hrvaške Veljko Mršić. Seznam je sestavljal z mislijo, da se bo prvi del kvalifikacij zaključil na začetku julija, ko bi po njegovem mnenju tisti, ki so na njem, morali biti boljši oziroma napredovati. Jasno torej je, da je hrvaška izbrana vrsta to pot pomlajena. Na seznamu so Roko Rogić (29 let), Lovro Gnjidić (20), Mate Kalajžić (23), Roko Badžim (24), Toni Perković (23), Josip Batinić (22), Mateo Drežnjak (22), Pavle Marčinković (32), Tomislav Grabić (26), Matej Rudan (20), Roko Prkačin (19), Filip Bundović (27), Danko Branković (21), Darko Bajo (22) in Marin Marić (27).

Ker hrvaška zasedba v takšni postavi še ni igrala, je bila priprava na prvega nasprotnika nekoliko otežena. A v slovenskem taboru so že v ponedeljek poudarjali, da se morajo bolj kot nasprotniku posvečati sebi in da če bodo osnovne stvari izvajali tako, kot je treba, ne bi smeli imeti težav. »Ukvarjali smo se predvsem sami s sabo in delali za to, da našo igro dvignemo do te mere, da bomo karseda dobro uigrani. Igralci so zbrani iz različnih klubov, z različnimi idejami in upam, da nam je to uspelo. V ekipi imamo res dobro vzdušje. Igralci so trdo in zelo zavzeto trenirali, zato imam dober občutek. Vztrajati moramo pri igri, ki si je želimo. Biti moramo agresivni v obrambi in hkrati igrati hitro ter tako prihajati do čim več lahkih košev,« pravi Aleksander Sekulić. Da so dobro pripravljeni, meni tudi reprezentant Jaka Blažič. »Čaka nas tekma z ekipo, ki je pravzaprav prvič zbrana v tej zasedbi. Sestavlja jo veliko mladih igralcev, ki po večini igrajo na balkanskem prostoru. Zagotovo bodo zelo motivirani. Pripravili se bomo predvsem na njihovo individualno kakovost. V teh dneh smo največ delali pri naši taktiki. Veliko je stvari, ki smo jih vzeli iz letošnjega poletja. Smo dobro pripravljeni.«