Šolarji iz karantene v karanteno, izgoreli učitelji pa še naprej brez navodil, kaj z njimi početi

Ne le zdravstveni delavci, ki so v teh dneh neskončno obremenjeni tudi zaradi neustreznih odzivov vlade glede upravljanja epidemije in nezaupanja ljudi v stroko, na pragu izgorelosti so tudi učitelji. Skrb zbujajoče močno je povečano število karanten, ko otroci po deset dni in več ostajajo ujetniki svojega doma. O tem, kako to vpliva na šolarje in kakšne so izkušnje s terena, je za Dnevnik spregovorila prof. dr. Marjeta Kovač, redna profesorica na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, Bloudkova nagrajenka, nekdanja mednarodna gimnastična sodnica in avtorica več kot 1300 strokovnih publikacij, ki se raziskovalno ukvarja s telesnim in gibalnim razvojem otrok ter kompetencami vzgojiteljev in učiteljev na področju športne vzgoje.