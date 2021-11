Gradiva, "vključno z volilnim programom, ki bo kratek in razumljiv", bo prihodnji teden v četrtek po Jasničevih besedah obravnaval svet stranke DeSUS.

Oblikovanje kandidatne liste pa je po besedah Jasniča odvisno tudi od tega, ali bo DeSUS na volitve odšel s samostojno listo ali se bo morda pred volitvami povezal s kakšno drugo stranko ali listo. Jasnič bo namreč prihodnji teden svet stranke obvestil o dosedanjih pogovorih z drugimi strankami in pričakuje, da bo od sveta dobil pooblastilo za pogovore o morebitnem sodelovanju. "Do zdaj smo imeli le neuradne pogovore, pogovarjam se z vsakim, ki izkaže interes in tega ni malo, tako da DeSUS očitno ni tako mrtva stranka, kot se govori," je dejal Jasnič. Med drugim se je tako srečal s predstavniki koalicijske SMC, opozicijske SD in skupino nepovezanih poslancev, še več interesa za sodelovanje pa vidi v zunajparlamentarnih strankah in skupinah. "A doslej smo zgolj izmenjali stališča, ničesar še ne podpisujemo, nič še ni dogovorjenega, vse možnosti ostajajo odprte," je zatrdil.

Ali bodo na listi kandidirali tudi aktualni poslanci poslanske skupine DeSUS, ti še niso uradno komentirali. Poslanec Branko Simonovič je sicer danes za STA dejal, da morebitne kandidature na naslednjih državnozborskih volitvah za zdaj še ne more komentirati, saj je njegov aktualni kratkoročni cilj, da skozi parlamentarni postopek pripeljejo zakon o izrednem usklajevanju pokojnin.

Na današnjem sestanku IO so ocenili tudi politično situacijo in se dotaknili dela poslanske skupine, s katero marsikje niso usklajeni v stališčih, Jasnič pa je ocenil, da "problem ostaja". Tudi na razpravah o interpelaciji ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča je le poslanec Ivan Hršak sledil volji stranke, je dejal Jasnič, pri glasovanju o interpelaciji ministrice za izobraževanje Simone Kustec pa so bili poslanci odsotni. Jasnič je IO obvestil tudi o pismu, ki ga je po pooblastilu dveh poslancev dobil od odvetnice. "A razprave o tem ni bilo, tudi sam ne dajem temu velikega pomena, to je bolj njihov problem," je dejal Jasnič.

Poslanca Branko Simonovič in Ivan Hršak sta namreč Jasniča v pismu pozvala, naj spoštuje zakonodajo, ki daje poslancem možnost, da se odločajo in glasujejo po lastni presoji, je danes pojasnil Simonovič. Po njegovih besedah pa ne morejo pristajati na to, da nekdo tolče po poslancih in jih označi za izdajalce, zgolj zato, ker spoštujejo sklepe sveta stranke, ki se nanašajo na program stranke.

"Če mi nekdo žuga, da moram glasovati proti programskim točkam stranke, ki ima sklepe, da jih moramo podpreti, tak primer je zakon o izrednem usklajevanju pokojnin, jaz na to ne morem pristati," je poudaril Simonovič. V poslanski skupini so tako naklonjeni tudi predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi, ki v teh dneh dviguje prah med poslanci v DZ. Po besedah Simonoviča je namreč stranka na pobudo poslancev sprejela sklep, da zakon kljub pomanjkljivostim podprejo in ga nato v nadaljevanju parlamentarnega postopka poskušajo izboljšati z vloženimi dopolnili.

Pismo sta poslanca naslovila izključno na Jasniča, saj proti njemu nista želela "goniti medijske vojne, kot jo on sam vodi proti poslancem DeSUS", je dejal Simonovič. Jasnič se sicer na pismo še ni neposredno odzval, je pa tudi Simonovič seznanjen s tem, da je predsednik stranke o pismu danes obvestil IO stranke.

Tudi poslanec DeSUS Ivan Hršak je za STA pojasnil, da sta poslanca pismo "poslala v dobri veri, da se zadeve umirijo, saj o tem ne želijo razpravljati preko medijev". Ob tem je še zatrdil, da si v poslanski skupini prizadevajo za skupno sodelovanje, na podlagi katerega bi v skladu s programom stranke izpolnjevali zadane točke ter delovali v dobro stranke in njenih volivcev.

Danes na seji IO sicer ni bilo nobenega poslanca, saj so se opravičili zaradi obveznosti v DZ, kjer poteka izredna seja, je dejal Jasnič.