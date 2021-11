»Vsi govorijo, da smo veliki favoriti za osvojitev lige prvakov, a ne pozabimo, da nas čaka še veliko dela, da bomo postali zares močna ekipa,« je v velikem intervjuju za španski športni dnevnik Marca izjavil zvezdnik PSG Lionel Messi. Kot pravi, se je po prestopu iz Barcelone dobro navadil na življenje v Parizu, kjer je z ženo in tremi sinovi nastanjen v hiši.

»Imel sem srečo, da sem prišel v garderobo z dobrimi igralci in čudovitimi ljudmi. To je najpomembnejše. Hitro sem se prilagodil, čeprav je bilo na začetku malce čudno, potem ko sem sedemnajst let igral za Barcelono. Sergio Ramos je bil ves čas moj nasprotnik na igrišču, zdaj pa lahko rečem, da je igrati z njim spektakularno,« je povedal eden najboljših nogometašev vseh časov.

V letošnji sezoni je za PSG nastopil na devetih tekmah in dosegel štiri gole. Trikrat je bil uspešen v ligi prvakov, ki je njegovo najljubše tekmovanje. Po štirih tekmah skupinskega dela so francoski prvaki na drugem mestu, nocoj pa jih čaka gostujoči obračun proti Manchestru Cityju, vodilnemu moštvu skupine A. »V ligi prvakov je zelo zapleteno, kar je čar tega tekmovanja. Liverpool je zelo močan, v krog favoritov je treba uvrstiti tudi City, Bayern, Real Madrid, Atletico Madrid… Številne ekipe se bodo v tej sezoni potegovale za zmago,« je dejal Messi.

Argentinec pravi, da kljub slovesu od Barcelone ostaja navijač katalonskega kluba. »Vsakomur povem, da se bom nekoč vrnil v Barcelono, kjer je moj dom. Če bom lahko kakor koli pomagal tudi klubu, se bom z veseljem vrnil na Camp Nou. V letošnji sezoni je Barcelona nekoliko slabša, a sem prepričan, da bo novi trener Xavi prinesel veliko dobrega. Navijači in igralci ga zelo spoštujejo, ekipa pa bo rasla z njim,« pravi Lionel Messi, ki ima veliko željo, da s svojo državo tako kot slavni predhodnik Diego Maradona osvoji naslov svetovnega prvaka. Verjetno bo imel zadnjo priložnost prihodnje leto, ko bo mundial potekal v Katarju. »Za reprezentanco je izjemno leto. Končno smo osvojili južnoameriško prvenstvo in želimo še več. Odkar nam uspeva na igrišču, je ekipa veliko bolj samozavestna. Na svetovno prvenstvo bomo poskušali priti v najboljši formi, z enako miselnostjo kot na vsaki tekmi,« je pristavil kapetan Argentine.