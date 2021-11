Kot so še zapisali v današnjem sporočilu za javnost, odstop ravnatelja SNG Drama Igorja Samoborja »kaže brati v širšem kontekstu nezaslišanega lomastenja po (živi) kulturi in umetnosti«. Po njihovih besedah je čista iluzija, da se minister za kulturo Simoniti loteva zgolj najšibkejših, kot so nevladni sektor, samozaposleni in pogodbeni delavci.

Potem ko so se zamenjali vodilni kadri v Moderni galeriji, Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, Muzeju novejše zgodovine, Narodnem muzeju, Javni agenciji za knjigo in drugod, je odstop ravnatelja SNG Drama precej pričakovano dejanje v nizu, pa čeprav gre pri tem za specifičen in nemogoč položaj dotrajane gledališke stavbe in ljudi v njej, menijo v aktivu.

»Srčno upamo, da se usuje plaz in da zdaj dejansko javno spregovori in situaciji ustrezno in odločno odreagira čimveč zaposlenih v kulturi in blizu nje, v institucijah, na svobodi, med zainteresiranim občinstvom, ni pomembno,« so izpostavili.