Z upokojenimi konji vzgaja otroke

Še ne 30-letni Ožbe Šteblaj z upokojenimi in zavrženimi konji vzgaja otroke. Na pet hektarjev velikem posestvu na Klancu nad Vrhniko ima namreč ranč za konje, v ogradi pa tudi čredo ovac. Otroci, ki preživljajo počitnice na ranču in prihajajo za konec tedna, poskrbijo tako za živali kot za vrtnine in zeliščni vrt.