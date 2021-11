Nekdanji slovenski reprezentant se je danes pridružil četi glavnega trenerja Jurice Golemca in okrepil seznam visokih igralcev, so sporočili iz kluba. V Tuzli rojen, 216 centimetrov visok igralec je dres ljubljanskega kluba že nosil med letoma 2012 in 2015, z zmaji pa je dvakrat osvojil naslov slovenskega superpokalnega in enkrat naslov pokalnega prvaka.

»Zadovoljni smo, da se Alen vrača v Ljubljano. Ni skrivnost, da je bil naša želja že dlje časa ... Verjamemo, da nam lahko s svojimi izkušnjami, z energijo in načinom igre pomaga pri izpolnitvi naših ciljev, ki smo si jih zadali pred začetkom sezone,« je ob podpisu pogodbe dejal športni direktor kluba Sani Bečirović.

Bečirović je po dveh porazih v zadnjem tednu napovedal določene spremembe, prva izmed teh pa je ravno prihod Omića. Ta je kariero začel pri Zlatorogu, nato pa je med letoma 2012 in 2015 igral za Olimpijo. Od takrat je igral še za Gran Canario, Anadolu Efes, Malago, Hapoel iz Jeruzalema, Crveno zvezdo, Budućnost, Olimpio Milano, Joventut in nazadnje Bourg.