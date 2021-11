Novico o poškodbi je danes objavilo njegovo moštvo Deceuninck-Quick-Step, s katerim še ni podpisal nove pogodbe po uspešni vrnitvi med najboljše sprinterje na svetu.

Cavendish je letos na dirki po Franciji dobil štiri etape ter se s skupno 34. zmago na največji dirki na svetu po številu etapnih uspehov izenačil s slovitim Belgijcem Eddyjem Mercxom.

»Cavendisha so takoj prepeljali v bolnišnico v Gentu, kjer je opravil številna testiranja. Ta so pokazala, da so se mu v manjšem obsegu sesedla pljuča, na levi strani pa si je zlomil dve rebri. Čez noč je ostal na opazovanju, že danes pa bo lahko zapustil bolnišnico,« so danes zapisali pri belgijski ekipi.

Kolesar z otoka Man je skozi kariero večkrat tekmoval tudi na velodromu in bil leta 2005 svetovni prvak v madisonu, v cestnem kolesarstvu pa je med poklicno športno potjo zabeležil kar 156 zmag.