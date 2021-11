Dvoboj Lyona in Marseilla je takoj postregel z incidentom in prekinitvijo tekme, potem ko je po zgolj nekaj minutah pri izvajanju kota gostujočega nogometaša Dimitrija Payeta v glavo zadela polna plastenka vode. Istega igralca so navijači s plastenko zadeli že na avgustovski tekmi v Nici.

Obe ekipi sta po tem novem črnem madežu francoske lige odšli nazaj v slačilnico. Po več kot uri so pristojni objavili, da se bo tekma nadaljevala, igralci Lyona so prišli na ogrevanje, medtem ko so Marseillovi zavrnili nadaljevanje, tudi zaradi dejstva, da Payet ne bi mogel nadaljevati tekme, so poročali francoski mediji po družbenih omrežjih. Zatem so se tudi domači nogometaši spet vrnili v slačilnico.

Malce pred 23. uro so odgovorni le sporočili, da se obračun ne bo nadaljeval in je preložen na poznejši termin. Vodstvo lige je za ponedeljek sklicalo izredni sestanek zaradi ponavljajočih se incidentov na tekmah elitnega francoskega nogometnega tekmovanja.

Bolj mirno je bilo na drugih današnjih tekmah. Nogometaši iz Nice so do zmage prišli, potem ko je za preobrat z goloma v 76. in 82. minuti poskrbel Amine Gouiri, z osmimi goli, kolikor jih jima tudi Rennesov Gaetan Laborde, drugi strelec lige. Prvi je Lillov Kanadčan Jonathan David z desetimi goli.

Na drugih današnjih tekmah je Brest s 4:0 odpravil Lens, Troyes je doma izgubil proti St. Etiennu z 0:1, Metz in Bordeaux sta igrala 3:3, Strasbourg in Reims 1:1, Angers pa je z 1:0 ugnal Lorient.

Že v petek sta se Monaco in branilec naslova Lille razšla z 2:2, v soboto pa je vodilni PSG s 3:1 odpravil Nantes, Rennes pa z 2:0 Montpellier.