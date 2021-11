V sedemnajstem krogu prve lige je največ prahu dvignila prestavljena tekma med Olimpijo in Muro, potem ko so v ljubljanskem taboru izbruhnile okužbe s koronavirusom. Meglena sobota v Ljubljanski kotlini je ponagajala Domžalam, ki zaradi slabe vidljivosti niso mogle izvesti tekme s Celjem, ki bo odigrana danes ob 17. uri.

Za tekmo zmanjkal en igralec

Dogajanje v soboto je bilo polno preobratov. Ker je bilo na testiranju na koronavirus pozitivnih 12 igralcev in članov strokovnega štaba, še nekaj, ki so bili negativni, pa se jih je počutilo slabo, je Olimpija zaprosila Nogometno zvezo Slovenije (NZS) za preložitev tekme z Muro. NZS je opoldne odločila, da bo tekma odigrana v predvidenem terminu. Protokol za letošnjo sezono je takšen, da se tekma kljub okužbam odigra, če ima klub na razpolago 13 zdravih igralcev in enega vratarja. Dve uri pred začetkom tekme je NZS spremenila svojo odločitev in tekmo preložila na kasnejši termin. Olimpija ima na seznamu s prijavljenimi stalnimi številkami 35 igralcev. Na testiranju je bilo pozitivnih 9 igralcev, še 13 pa je NIJZ zaradi stika z okuženimi izdal karantenske odločbe, kar pomeni, da je za tekmo zmanjkal en igralec. Ob tem je treba dodati, da ima Olimpija profesionalne pogodbe podpisane s 43 nogometaši.

Na preložitev tekme so se z ostrim sporočilom za javnost odzvali v Muri. Ekipa je že dopoldne odpotovala v Ljubljano, kjer je imela dnevni počitek, za odpoved tekme pa izvedela, ko je bila že pripravljena na avtobusu, oprema pa v slačilnici. »Zanimiv je predvsem časovni potek dogodkov. Čeprav se okužbe v Olimpiji niso pojavile danes in so prisotne že nekaj časa, doslej, kot kaže, ni bilo izdanih karantenskih odločb. Te so se, točno v takšnem številu, kot je bilo potrebno za preložitev tekme, pojavile nekaj minut po 18. uri. Tudi zaradi tega se lahko upravičeno sprašujemo, ali je v ozadju zgolj in samo zdravje ali tudi interes po prestavitvi tekme, ker bi tokratnim nasprotnikom najverjetneje manjkalo nekaj ključnih nogometašev. Preseneča nas, da se iz Olimpije glede težav, ki so se pojavile, niso obrnili na naš klub. Ko smo se nekaj minut po 17. uri pri Olimpiji pozanimali, ali bi lahko bila megla težava za to, da se tekma odigra, ni bilo govora o odločbah. Vemo pa, kaj se je zgodilo eno uro kasneje,« so med drugim zapisali pri Muri. Jezni so tudi navijači Mure, saj jih je bila večina že na zbirališču Lukovica, od koder bi se odpeljali v Stožice. Glede na okužbe in karantenske odločbe (menda imajo nekatere datum izdaje 19. november – petek) bo preložena tudi tekma 18. kroga, ko naj bi Olimpija gostovala v Celju.

Danes popoldne se je s sporočilom za javnost oglasila tudi Olimpija, ki trdi, da poostreno izvaja ukrepe testiranja in preventive. Trdijo, da so v desetih dneh identificirali okužbe treh članov kluba, ki so bili umaknjeni iz ekipe. V petek je bilo na testiranju, ki je obvezno pred tekmo, pozitivnih pet igralcev, ki niso imeli nobenih simptomov in so bili takoj izolirani. Na dodatnem testiranju celotne ekipe v soboto so bili poleg omenjenih osmih pozitivni še testi štirih igralcev, torej skupaj 12 članov kluba. »Na podlagi rezultatov PCR-testov in ugotovitve, da širjenja virusa nimamo več pod nadzorom, je NIJZ tudi preostalim igralcem, ki niso cepljeni, preboleli oziroma pozitivni, izdal odločbe o karanteni zaradi rizičnega stika. Ravnali smo skladno s protokoli NIJZ v želji, da bi omejili širjenje okužb in zaščitili člane Olimpije ter navsezadnje tudi Mure in preostalih klubov,« so zapisali v Olimpiji.

Anketa spletnega portala N1 o precepljenosti med slovenskimi prvoligaši, ki jo je ta izvedel konec oktobra, je razkrila, da ima Olimpija najmanj cepljenih igralcev med vsemi prvoligaši – le 25 odstotkov. Povprečje med slovenskimi nogometnimi prvoligaši je 53 odstotkov in zelo zaostajajo za košarkarskimi (73 odstotkov) in rokometnimi klubi (79 odstotkov).