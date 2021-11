Zdaj je že jasno, da je trenerka rokometašic Krima Mercatorja Natalija Derepasko, vsaj kratkoročno, prinesla odločen zasuk na bolje. Če so imele krimovke po prvih petih tekmah v ligi prvakinj štiri poraze in le eno zmago, proti nekonkurenčnemu turškemu klubu Kastamonu, so na zadnjih treh, odkar je omenjena prevzela trenersko vlogo, najprej z najbolj možnim tesnim porazom izgubile proti evropskim prvakinjam iz Kristiansanda, nato v gosteh v Moskvi remizirale s CSKA, isto ekipo pa so v soboto v Stožicah premagale s 24:21 za svojo drugo zmago med elito v tej sezoni in prvi »veliki skalp«.

Tekma je bila sicer precej enakovredna vse do 48. minute, saj si dotlej nobena izmed ekip ni uspela priigrati več kot dva gola prednosti, vmes pa je bil izid enajstkrat izenačen. Nazadnje v 44. minuti na 15:15, nato pa je gostiteljicam v naslednjih osmih minutah, v katerih se je zdelo, kot da bi prestavile dve prestavi višje, uspel delni izid kar 7:1, s katerim so ušle na »plus 6« (22:16) in gostjam niso več dopustile, da bi njihovo prednost ogrozile. »Osvojeni točki, ki smo ju tako težko pričakovale, sta prinesli neizmeren občutek veselja. Zmago nam je prinesla odlična obramba, na napadu bomo v prihodnje še delale. Zdaj čaka ekipo reprezentančni premor, ko se znova zberemo, pa bomo vse misli usmerile v dosego cilja – preboj v naslednji krog tekmovanja,« je po tekmi od sreče žarela Krimova trenerka Natalija Derepasko. Omenjeni reprezentančni premor, ki ga prinaša decembrsko svetovno prvenstvo v Španiji, sicer pomeni, da se bo liga prvakinj nadaljevala v začetku prihodnjega leta – Krim bo tako 8. januarja najprej gostoval pri norveškem Vipersu iz Kristiansanda.

Skupina B, 8. krog: Vipers Kristiansand – Odense 31:27 (17:16), Kastamonu – Györ 22:38 (9:19), Metz – Sävehof ??:?? (??:??), Krim Mercator – CSKA Moskva 24:21 (11:10), vrstni red: Györ 15, Vipers 10, Metz (-1) 10, CSKA 9, Odense 8, Krim 5, Sävehof (-1) 4, Kastamonu 0.