Da ne zaidemo preveč, v vsem skupaj se mi zdi še najbolj »nedolžen« instagram, na katerem mi na podlagi gledanih vsebin ta vseskozi ponuja veliko z avtomobili tako ali drugače povezanih fotografij, pa tudi risb, skic… In tako že dlje časa tudi karikaturo, razdeljeno na dva dela. Na zgornjem je avtomobil, ki ga poganja dizelski motor, iz njegovega izpuha se vali temen dim, zagrenjen voznik pa razmišlja, kako je »umazan«. Na spodnjem je medtem električni avtomobil, brez izpuhov, do ušes nasmejan voznik pa razmišlja, kako je »čist«. Pri čemer pa ne vidi, da je v ozadju termoelektrarna, iz katere se vali nekajkrat več še temnejšega dima kot iz dizelskega vozila na zgornjem delu risbe.

Vse skupaj, skratka, poenostavljeno ponazarja to, kar nasprotniki elektrifikacije vozil vseskozi poudarjajo: da je električni avto, ko seštejemo vse dejavnike – od bolj »umazane« proizvodnje do škodljivega pridobivanja električne energije, ki naposled poganja te avtomobile –, pod črto celo bolj umazan kot tisti, ki ga poganja motor z notranjim zgorevanjem. A pri tem imata omenjena karikatura in tovrstno razmišljanje veliko pomanjkljivost, kot jo ima v zadnjem času marsikaj pri argumentiranju marsičesa, spet predvsem na družbenih omrežjih – da se upošteva samo vidik, ki temu argumentiranju koristi.

Prav prejšnji teden objavljena temeljita vseevropska raziskava je namreč pokazala, da z uporabo električnega avtomobila pustite višji ogljični odtis le, če živite na Poljskem ali Kosovu. Na slednjem kar 30 odstotkov višjega, na Poljskem 10 odstotkov. Razlog je jasen – tam veliko večino električne energije dobijo iz termoelektrarn. Povsod drugod po Evropi pa je ogljični odtis električnega avtomobila v primerjavi z »običajnim« nižji; večinoma celo bistveno nižji ali pa ga sploh ni. To velja za Švico, kjer zavoljo pridobivanja večine električne energije iz jedrskih in hidroelektrarn z uporabo električnega avtomobila v primerjavi z »običajnim« ogljikove izpuste zmanjšajo za 100 odstotkov, podobno pa je tudi na Norveškem (98 odstotkov), v Franciji (96), na Švedskem (95) in v Avstriji (93). Na drugi strani so z manjšimi prihranki Ciper, kjer je zmanjšanje izpustov ob uporabi električnega avtomobila le 4-odstotno, Srbija (15), Estonija (35) in Nizozemska (37), pod 50 odstotki pa sta le še Češka in Bolgarija. Povsod drugod električni avto poskrbi za več kot polovico manjši ogljični odtis od »običajnega«, v večini držav več kot 70-odstotnega. Prav toliko, 70 odstotkov, tudi v Sloveniji.

Jasno je, da morajo pri reševanju okolja svoj lonček pristaviti vsi onesnaževalci, zdaj pa se je spet potrdilo, da v Evropi velik delež lahko prispevajo avtomobili. A kaj, ko je jasno tudi, da v globalnem smislu Evropa še zdaleč ni problem.