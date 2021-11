»Kitajska vlada je morala znižati raven diplomatskih odnosov med državama, da bi obvarovala svojo suverenost in temeljne norme mednarodnih odnosov,« je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo kitajsko zunanje ministrstvo.

»Litovska vlada mora nositi vse posledice, ki izhajajo iz tega,« so dodali. Pojasnili so, da bo odslej Kitajsko v Litvi zastopal odpravnik poslov, in ne več veleposlanik.

Na kitajskem zunanjem ministrstvu so poudarili še, da je Litva »opustila svoje politične zaveze, dane ob vzpostavitvi diplomatskih odnosov« s Kitajsko. To se po poročanju AFP nanaša na politiko »ene Kitajske«, v skladu s katero je Tajvan del Kitajske.

V Vilni so izrazili obžalovanje ob kitajski odločitvi za znižanje ravni diplomatskih odnosov. »Litva ponovno potrjuje zavezanost politiki 'ene Kitajske', vendar ima obenem pravico do razširitve sodelovanja s Tajvanom,« so zapisali na litovskem zunanjem ministrstvu.

Tajpej je ta teden sporočil, da je v Litvi uradno odprl diplomatsko predstavništvo pod imenom Tajvana. S tem so prekinili tradicijo poimenovanja tovrstnih de facto veleposlaništev kot gospodarski in kulturni uradi Tajpeja.

Litva se je julija odločila, da bo Tajvanu dovolila odpreti predstavništvo pod tem imenom. Ta poteza je spodbudila kampanjo pritiska Kitajske, ki želi izolirati otok na mednarodnem prizorišču. Peking je odpoklical svojega veleposlanika v Litvi in od Vilne zahteval, da stori enako, kar se je na koncu tudi zgodilo.

Tajvan uradno priznava 15 držav, sicer pa ima otok v številnih državah svoja predstavništva, ki delujejo kot de facto veleposlaništva. Prav tako ima več držav podobne urade v Tajpeju.