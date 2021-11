Seattle po šestem zaporednem porazu ostaja predzadnja ekipa na lestvici lige, Colorado pa je po peti zmagi v nizu na petem mestu v centralni skupini, v kateri je Winnipeg drugi in po točkah izenačen z vodilno Minnesoto.

Cale Makar je do treh točk za Colorado prišel z goloma in podajo, Celovčan Andre Burakovsky je zbral dva gola, Nazem Kadri pa dve podaji ter je niz tekem z najmanj točko podaljšal na osem. Vratar Darcy Kuemper je imel 25 obramb, na drugi strani pa je v vratih domačih Philipp Grubauer zaustavil 14 strelov gostov. Že v drugi tretjini je zamenjal Chrisa Driedgerja, ki je dotlej dobil štiri gole po 13 strelih.

Vancouver je po prvi zmagi po petih tekmah ostal na predzadnjem mestu pacifiške skupine. Vratar Thatcher Demko je ubranil 36 strelov gostov, Kyle Burroughs je dosegel svoj prvi gol v NHL, Oliver Ekman-Larsson in Conor Garland pa sta zadela ob številčni premoči na ledu. Demka sta premagala Danec Nikolaj Ehlers s golom na tretji tekmi v nizu in Pierre-Luc Dubois tri minute in pol pred koncem, ko je vratarja Erica Comrieja (26 obramb) zamenjal napadalec.