»Tega, če sem iskrena, ne vidim kot politično vprašanje. Jasno je, da obstaja pravilo v družini mojega moža in v kraljevi družini, da se ne ukvarjajo s politiko, a z mojega vidika je to humanitarno vprašanje.« Dotaknila se je tudi tožbe britanskega tabloida Daily Mail, ki je objavil njeno pismo očetu Thomasu Marklu, s čimer je tabloid kršil avtorske pravice in vdrl v njeno zasebnost. »Kar zadeva tožbo, sem dobila primer, vendar pa ta problem izhaja še iz časov, preden sem imela otroka. To je naporen proces, ampak spet gre za boj za to, kar je prav, kar je po mojem mnenju pomembno za vse, pa naj gre za ta primer ali za druge stvari… V določenem trenutku se morate, pa naj bo to še tako težko, zavzeti za to, kar je prav, in to je to, kar delam jaz.«

Meghan Markle, ki je v intervjuju razkrila tudi, da je »obsedena« z nakupovanjem s promocijskimi kuponi, je po selitvi z možem, princem Harryjem, iz Velike Britanije v ZDA dosegla velik poslovni uspeh. Par je podpisal pogodbo z Netflixom in Spotifyem, za katera ustvarja različne vsebine, sama pa je denar vložila tudi v blagovno znamko Clevr Blends. tb