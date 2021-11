Poglejte nas z drugimi očmi

Treba je obuti druge čevlje. Dobesedno. To je naš osnovni problem. Nočemo se postaviti v čevlje drugega. Ves čas le trmasto vztrajamo v svojih čevljih in nas ne briga, kaj se dogaja s čevlji okrog nas. Lahko to poimenujete tudi z besedami egoizem, individualizem, vztrajnost, odločnost in zavzetost.