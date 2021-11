Letošnja bera iphonov predstavlja zmerni napredek v primerjavi z lanskim modelom. Nekoč bi se imenovali iphone 12s, a so se Tim Cook in druščina vseeno odločili napravam podeliti status lastne številke. V naboru trinajstic zna iphone 13 pro mnogim privržencem jabolčnika predstavljati zlatolaskin izbor. Kar zadeva komponente, je opremljen z vsem, kar ponuja veliki iphone 13 pro max. Razlikuje se zgolj po krajši diagonali zaslona in okoli 100 evrov nižji ceni. Glavne novosti iphona 13 pro v primerjavi z lanskim modelom pa so boljša baterija, boljši zaslon in kamera, ki bolje zajema svetlobo.

Kar zadeva dizajn, nas je prepričal iphone že v lanski izvedbi. Vrnitev k ploskemu dizajnu oziroma kombinaciji dveh ravnih steklenih plošč, ki ju povezuje prav tako ravno kovinsko ogrodje, zaobljeno zgolj pri kotih, je zelo posrečena. Napravi daje edinstven videz in jo jasno loči od androidnih naprav. Kot se za nakit spodobi. Dvignjena ploščad kamere na hrbtni strani s tremi dodatno dvignjenimi objektivi močno odstopa od hrbtišča, zaradi česar smo med testom telefon praviloma odlagali na zaslon. To ni idealno, a težko najdemo premijski mobilnik, ki nima teh težav. Je pa na videz zadeva všečna. Manj všečen je frufru na čelu zaslona. Apple ga je sicer nekoliko zmanjšal, a še vedno ostaja zelo velik in zelo opazen. Na modelu 13 pro celo nekoliko čokat. Letošnji iphone je sicer tudi malenkost debelejši od dvanajstice.

Naprava v dlani sedi zelo lepo, ima pa solidno težo. Kar 204 grame. Na 15,49-centimetrski (6,1-palčni) diagonali zaslona naš palec doseže nekako do levega kota zgornje vrstice aplikacij začetne strani, kar je približno za tretjino višine zaslona pod njegovim vrhom. Veliko akrobacij s preprijemanjem mobilnika pa ne priporočamo. Zaradi teže in kovinskega ohišja zadeva deluje nekoliko izmuzljivo. Hkrati je kovinsko ohišje magnet za prstne odtise. Hrbtišče je bilo na naši testni napravi matirano in teh težav ni imelo.

Glavne novosti Kot smo izpostavili uvodoma, med glavne posodobitve iphona 13 pro sodi zaslon. Ta po novem končno ponuja do 120-herčno (HZ) dinamično prilagajanje frekvence zaslona. Minimalna frekvenca znaša 10 Hz, poveča pa se glede na dogajanje na zaslonu. Ločljivost zaslona sicer znaša 2532×1170 oziroma 460 pik na palec (ppi), sposoben pa je prikazovati 16 milijonov barv. Vtis je dober in v kombinaciji z že tako izpiljenim operacijskim sistemom ios žametno tekoč. Je pa diagonala morda vseeno nekoliko tesna za intenzivno prebiranje e-knjig ali gledanje serij oziroma filmov. Nezanemarljiva novost je tudi večja baterija. Ta znaša 3095 miliamperskih ur (mAh) oziroma kakšnih 280 mAh več kot lanska. Apple je že dolgo znan po skromnih baterijah, a v kombinaciji z zelo hitrim, a tudi učinkovitim procesorjem a15 bionic zadeva zdrži okoli 16 ur pretočnega gledanja videov. Za zmerno dnevno uporabo torej dovolj, je pa poraba seveda odvisna tudi od tega, ali smo povezani na omrežja 5G. Vsi modeli 13 pro imajo 6 GB delovnega spomina. Najcenejši model ponuja 128 GB prostora za shranjevanje, najdražji pa 1 TB. Razlika v ceni je okoli 600 evrov. Zadnje področje nadgradnje iphona se skriva v kamerah, a tudi tu gre bolj za nianse. Vse tri hrbtne kamere (širokokotna, ultraširokokotna in teleobjektiv) ter tudi prednja imajo ločljivost 12 milijonov pik (MP), se pa glavna kamera lahko pohvali z zelo velikim tipalom. To se pozna. V dobrih svetlobnih pogojih glavna kamera ne odstopa preveč od lanskega iphona. Prav tako ne preveč v primerjavi z androidno premijsko konkurenco. Apple ima gotovo bolj realistične barve, z letošnjim modelom pa ponuja tudi nekakšne dodatne pametne filtre, ki poskrbijo za bolj žive, hladne ali kontrasta polne fotografije. Odvisno od okusa oziroma če želite samsungovske fotografije na iphonih. V grobem pa so fotografije ob povečavi bolj ali manj enako šumeče na zelo podobnih mestih. Stvar se spremeni v temnih svetlobnih pogojih. Tam se nova Applova hrbtna kamera odreže zelo dobro. To velja tako za nočno fotografijo kot za fotografijo v manj osvetljenih okoljih. Še posebno pri teh gre pohvaliti dinamični razpon, ki uspe zelo lepo ujeti sence in osvetljena območja.