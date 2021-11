Triaža, pravice ljudi z ovirami in dolgotrajna oskrba: Koga zdraviti prednostno?

Povečevanje števila okuženih in obolelih za virusom covida-19 nas spomni na svarila, da bo moralo medicinsko osebje, ko bo zmanjkalo postelj, respiratorjev in bolnišničnega osebja, odločati o tem, koga zdraviti prednostno, glede na presojo, čigav izid poteka bolezni se zdi najboljši. Kako ob tem upoštevati načela enakosti in nediskriminacije, voditi transparentno razpravo in vanjo vključiti različne stroke ter same ljudi z ovirami?