Bobnanje bojnih bobnov

Po velikem begunskem valu leta 2015 sem za zbornik Konvencionalna in hibridna varnost: vzorci (dis)kontinuitete (Marjan Malešič, Založba FDV, 2016) prispeval analizo Hibridna varnost, kjer, med drugim, pravim: »Z razvojem begunske situacije, ki vse bolj dobiva strateške razsežnosti, se pojavljajo prva vprašanja, ali je, oziroma koliko je, sedanja begunska kriza zgodovinska slučajnost, ali se je razvila iz trenutnih varnostnih okoliščin v posameznih delih sveta in ima lastno dinamiko ter logiko, ali pa gre za načrtovano in po fazah izvajano operacijo, katere začetni učinek je sedanja begunska agonija Evrope. Ta možnost, ki je trenutno še popolnoma neraziskana, daje nepredvidene možnosti za interpretacijo pete, morda celo šeste generacije vojskovanja, ko vojna ni več nadaljevanje politike z nasilnimi sredstvi za zagotavljanje končne zmage, temveč je začetek politike za zagotavljanje končnih ciljev z nevojaškimi sredstvi.«