Čevlji za Jovanko

Eden najstarejših obrtnikov na Balkanu, čevljar Ivan Miletić iz Rudnika pri Gornjem Milanovcu v Srbiji, še vedno počne to, kar zna najbolje: izdeluje in popravlja čevlje. Potem ko se je izučil pri mojstru Žulu Topaloviću, je leta 1954 v Gornjem Milanovcu odprl čevljarsko delavnico, štiri leta kasneje pa v Beogradu, točneje na Voždovcu. V skoraj osemdesetih letih je izdelal na stotine ženskih in moških čevljev, oficirskih škornjev… Na vprašanje, katerih strank je zdaj največ, pove, da so to Beograjčani, čeprav se je preselil nazaj v Rudnik: »Na njih sem se navadil, očitno pa tudi oni name.« Sicer pravi, da je prav povsod, kjer je delal, užival in imel veliko prijateljev in znancev, da se je povsod veliko naučil, a da mu je še vedno najdražji Rudnik. »Tu najdem prepotrebni mir. Tu je moja baza.« Njegov oče izhaja iz kraja Zagrađe, zaselka v bližini Rudnika. In tudi njegov oče je bil povezan s podobno obrtjo, saj je do začetka druge svetovne vojne izdeloval opanke. Ivan Miletić je bil in je še mojster svojega poklica. Ta skromen, tih gospod je bil še nedolgo nazaj zelo iskan, izdeloval je obutev po naročilu za znane osebnosti tistega časa, od igralcev do politikov. Njegovi stalni stranki sta bili med drugimi tudi Ljubiša Samardžić in Jovanka Broz. V času, v katerem je vse v znamenju sodobnih tehnologij in trendov, množične proizvodnje in zahtev po hitrosti izdelave, je uspel s svojim delom na starih temeljih obdržati nekaj, kar v resnici navdihuje. Preprosto – gre za kakovost. Gre za kreativnost, ki meji na umetnost.