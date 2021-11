Javna kuhinja za dojenčke

Na našem planetu pravzaprav nikomur ne bi bilo treba biti lačen, a je bogastvo nepravično razdeljeno, razlike pa se v teh covidnih časih le še poglabljajo. Tudi v Bosni in Hercegovini je vse več lačnih, na tisoče družin se bori s pomanjkanjem in ni jih malo, ki lahko svojim otrokom zagotovijo le en obrok hrane dnevno. Kakšno olajšanje je zato za matere otrok iz Srebrnice in Bratunca dejstvo, da jim vsaj nekaj časa ne bo treba skrbeti, kaj bo s prehrano za njihove malčke. V Bratuncu so namreč odprli javno kuhinjo za najmlajše. Za otroke in dojenčke, ne glede na njihovo narodnost. V teh dveh bosanskih krajih je trideset družin, ki so se znašle v brezizhodnem položaju. Njihovih trideset dojenčkov in dojenčic lahko zdaj vsak dan dobi po liter mleka, zdrob, kašice, kakav, čokoladni dodatek za mleko, otroški bio sok ter domače sadje in zelenjavo. V okviru kuhinje je tudi prostor, kjer lahko starši teh otrok najdejo brezplačna oblačila za svoje dojenčke. Vse to je rezultat prizadevanj Aide Sadiković Mehonić, ki vodi združenje Obraduj nekoga (Razveseli nekoga). Članice združenja že leta vsak dan obiskujejo socialno ogrožene družine in jim prinašajo osnovne potrebščine za najmlajše. Poleg že pripravljene hrane in oblačil za dojenčke družinam, ki so se znašle v stiski, priskrbijo hojice, otroške vozičke in drugo opremo, tako za dojenčke kot za njihove mamice. Aida Sadiković Mehonić pravi, da so zbrali toliko denarja, da zadostuje za delovanje javne kuhinje za naslednje štiri mesece. Že zdaj pa začenjajo članice združenja zbirati denar, da bi s plemenitim delom lahko nadaljevale.