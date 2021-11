Povabilo na atentat

Razmišljanje običajnih državljanov in večine novinarjev in komentatorjev, ki presojajo ravnanje političnih akterjev, temelji na zdravorazumski presoji, kaj bi storili oni sami, če bi bili na njihovem mestu, k čemur dodajo še primerjave z osebami iz zgodovine, tako da lastnim – kakopak etičnim – stališčem lahko pritaknejo pragmatizem, trgovsko podjetnost, zvijačnost, skorumpiranost in brezobzirnost drugih. Celo ob takem pristopu je za večino opazovalcev početje Janeza Janše avtodestruktivno, saj si z njim povečuje število nasprotnikov doma in v tujini, odmika zaveznike, cementira število volilcev na golo jedro oboževalcev njegovega lika in dela, koplje lastni politični grob in radira svoje ime s seznama pozitivnih osebnosti v slovenski zgodovini. Javnost in opozicija domnevata, da bo zaradi svojega početja volitve izgubil. Pa bomo volitve sploh imeli?