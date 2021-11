Slovenska apokalipsa

Slovenska družba vstopa v predvolilno obdobje otopela, naveličana, zdolgočasena, frustrirana in histerična, ali krajše – skuhana. Tudi kuharski mojster družbenega eksperimenta je znan in o tem ne bi smelo biti nobenih dvomov. Vlada, ki je marca leta 2020 prevzela oblast, je dobila mandat v državnem zboru za pripravo strategije boja proti epidemiji, je pa v tem obdobju počela vse drugo, o čemer pričajo klavrni podatki. Mejnik, ki smo ga presegli včeraj, ko je podleglo že več kot 5000 državljanov in državljank, je žalosten opomnik, kako hudo so zavozili. Tudi 14 milijard evrov težak proračun tega ne odtehta.