Primerjava OECD: v Sloveniji umirali daleč prepogosto

Prebivalci Slovenije so jo odnesli slabo, kaže primerjava presežne umrljivosti med pandemijo. V OECD so preverili tudi dogajanje v zdravstvenih sistemih članic. V primeru Slovenije so izpostavili upad diagnoz raka, izstopamo pa tudi po pogostosti posvetov na daljavo.