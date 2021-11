»Pravljično Celje bo letos spet zažarelo v tisočerih lučeh, najmlajše bodo pozdravili pravljične vile in škratje, ki se bodo prebudili iz polletnega sna, ob svetlobnih fotokotičkih pa se bodo otrokom in odraslim zasvetile oči,« napoveduje Kristijan Erjavec iz Zavoda Celeia Celje. V Celju bodo praznično razsvetljavo tako kot vsako leto prižgali 27. novembra, mesto pa bo razsvetljevala vse do konca decembra. »Zadišalo bo tudi po prazničnih dobrotah,« obljublja Erjavec.

V sodelovanju s Srednjo šolo za hortikulturo in vizualne umestnosti Celje bo v središču mesta »na zvezdi« spet dobil prostor tradicionalni adventni venec, ki ga vsako leto pod vodstvom mentorjev izdelajo njihovi dijaki. Mestne ulice bodo krasile tudi lanterne, velika zvezda, girlande in pravljična kočija. V Stanetovi, Prešernovi, Lilekovi in Gubčevi ulici bodo postavljene stojnice s pestro božično-novoletno ponudbo, kjer bo vsak našel tudi kakšno darilce za bližnje. »Priznam, da sem lani mestni vrvež zelo pogrešala, saj razmere tega niti niso dopuščale. Čeprav se virus še vedno noče posloviti, pa vseeno upam, da bo nekaj prazničnega vzdušja pripomoglo k temu, da se bo v ljudi naselilo neko upanje, pa tudi veselje, ki ga vsi močno potrebujemo,« meni Maja Žikovšek, naključna obiskovalka mesta, ki smo jo pobarali, kaj si misli o tem, da se letos v mesto vrača tudi pravljična dežela.

Ta naj bi bila še bolj čarobna, za kar bodo poskrbeli pravljični konjički, ki bodo najmlajše na hrbtih ponesli v pravljične dni. Na Krekovem trgu bo znova postavljena tudi mobilna enota za avdiovizualne efekte, ki bodo obogatili praznično animacijo z različnimi vsebinami in nagovori, mestni gostinci pa bodo poskrbeli, da bo dišalo po zimskih dobrotah.