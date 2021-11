Alenka Jovanovski, pesnica, prevajalka: Tekst, skozi katerega gledamo film

Alenka Jovanovski je bila literarna kritičarka in predavateljica, leta 2019 je prejela Veronikino nagrado za pesniško zbirko Tisoč osemdeset stopinj. Je tudi prevajalka iz italijanščine in angleščine. S prevodom romana Mesto Bohane irskega pisatelja Kevina Barryja je opravila težaško delo, ki bralcu ostaja nevidno in omogoča, da se ob romanu lahko na ves glas smejimo. Izvirnik je namreč napisan v delavskem sociolektu irskih mest Limerick in Cork, ki je v prevodu zazvenel v celjščini.