Izjema ali del zakritega vsakdana?

Zasebna elektronska sporočila legendarnega trenerja ameriškega nogometa Jona Grudna, v katerih je uporabljal povsem neprimerne rasistične, seksistične in homofobne žaljivke, so prišla v javnost in za vedno očrnila pred tem spoštovanega strokovnjaka. Zdaj se je odločil za tožbo proti NFL.