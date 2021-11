Utrip (pre)velikih pričakovanj

Potovanje kot pot do samospoznanja je že dolgo eno temeljnih narativnih (in nasploh življenjskih) izhodišč; v sebi nosi obljubo preobrata, podobo popotnic in popotnikov, ki se z odisejad vračajo predrugačeni, spremenjeni, obogateni z nepozabnimi dogodivščinami, izkušnjami in izostrenim občutkom za svobodo. Roman, ki zgodbo gradi na potovanju, se takšnim formulacijam le težko ogne, tako tudi Srčni utrip zvesto sledi zastavljeni pripovedni logiki. S tem, ko se Poljaka Wika in Stašek odpravita na študentski avtoštop na evropski zahod, sprožita pričakovanje sosledja pomenljivih dogodkov, ki bo preobrazilo tako njiju kot njun odnos.