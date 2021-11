Liffe: Roditeljski sestanek s pornoučiteljico

Konkurenca za nagrade v Perspektivah se veča, Liffe je zakorakal v drugo polovico. Do včeraj so samo v Ljubljani izdali okoli 20.000 vstopnic, za večino filmov v dvoranah in na VOD so še na voljo. Največ zanimanja je za filme Francoska depeša, Vzporedni materi in Benedetta.