Evropske nogometne reprezentance so si razdelile deset vstopnic za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Katarju. Preostala tri prosta mesta bodo določile dodatne kvalifikacije v prenovljenem formatu, kamor se je uvrstilo dvanajst držav. Slovenija je že minuli mesec dva kroga pred koncem izpadla iz vseh kombinacij, da bi se po dvanajstih letih uvrstila na veliko tekmovanje.

Srbija, Španija, Švica, Francija, Belgija, Danska, Nizozemska, Hrvaška, Anglija in Nemčija so reprezentance, ki bodo zagotovo zastopale staro celino na svetovnem prvenstvu. Zadnji dan kvalifikacij si je prvo mesto v skupini G zagotovila Nizozemska, ki na praznem stadionu v Rotterdamu ni smela izgubiti proti Norveški. Tulipani so v zaključku obračuna z dvema goloma strli odpor vikingov, ki so na koncu ostali tudi brez dodatnih kvalifikacij, saj jih je po zmagi v Črni gori prehitela Turčija. Louis van Gaal je nizozemsko vrsto s tribune vodil na invalidskem vozičku, potem ko je imel nesrečo s kolesom. Med tekmo je po telefonu komuniciral s svojimi pomočniki, ki so igralcem prenesli njegove taktične zamisli. Drugi zadetek, ki je dokončno potrdil nizozemsko zmago, je dosegel Memphis Depay, z dvanajstimi goli najučinkovitejši strelec kvalifikacij. Enako število zadetkov je prispeval tudi angleški napadalec Harry Kane.

V dodatnih kvalifikacijah bo Fifa dvanajst reprezentanc razdelila v tri skupine s po štirimi udeleženci. V vsaki skupini bodo odigrali polfinale in finale z eno tekmo. Nosilci (Portugalska, Škotska, Italija, Rusija, Švedska in Wales) bodo polfinale odigrali doma, gostitelje finalnih dvobojev bo določil žreb. Med nenosilci so pristale Turčija, Poljska, Severna Makedonija, Ukrajina, Avstrija in Češka. Tako Avstrija kot Češka sta se v dodatne kvalifikacije uvrstili zaradi lanske zmage v svoji skupini lige narodov, potem ko se v kvalifikacijah nista prebili do drugega mesta. Žreb dodatnih kvalifikacij bodo opravili prihodnji petek v Zürichu.

Udeležbo v Katarju (svetovno prvenstvo bo prihodnje leto potekalo od 21. novembra do 18. decembra) si je v južnoameriških kvalifikacijah poleg Brazilije zagotovila tudi Argentina. Na velikem medsebojnem derbiju v San Juanu sta se tekmeca v obračunu brez pravega leska razšla brez zadetkov. Za Argentince je zaigral kapetan Lionel Messi, kar je sprožilo nejevoljo pri njegovih delodajalcih v Parizu, saj pred odhodom v domovino zaradi poškodbe ni igral za PSG. Eden najboljših nogometašev vseh časov bo imel v Katarju bržčas zadnjo priložnost, da Argentino popelje na vrh nogometnega sveta. Messiju v bogati karieri z ogromno lovorikami manjka naslov svetovnega prvaka. Doslej je imel štiri neuspešne poskuse, najbližje laskavemu nazivu je bil z reprezentanco leta 2014, ko je bila Nemčija boljša v finalu z 1:0 po zlatem golu.