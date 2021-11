Viadukt kot del problema, ne rešitve

Vsaj pri nas malo ljudi ve, da je bil Köbenhavn, mesto, ki se na lestvicah redno uvršča v vrh človeku najbolj prijaznih mest, v začetku devetdesetih v tako slabem finančnem položaju, da je njegovo administracijo morala prevzeti danska vlada. Prestolnica se je dušila v motornem prometu, ceste so širili v štiri- ali celo šestpasovnice, ki pa so kmalu spet postale pretesne. Ljudem se je po domače strgalo – na protestih so zahtevali spremembe: želeli so, da bi bilo mesto tako varno, da bi otroci sami hodili v šolo, v mestu so zahtevali več prostora za ljudi in ne vedno več za ceste in parkirne prostore. »Pred petindvajsetimi leti je bilo mesto res tik prek bankrotom. Zato je začelo vlagati v najcenejšo infrastrukturo – v kolesarsko omrežje,« je o transformaciji danske prestolnice pred časom povedal Morten Kabell, dolgoletni mestni svetnik in kasneje podžupan za tehnična in okoljska vprašanja.