Policijski recept za katastrofo

Ne le ljubezen, tudi policijsko kadrovanje gre skozi želodec, smo se med drugim naučili ob spremljanju parlamentarne preiskovalne skupine, ki preiskuje sum političnega vplivanja na policijo. Nekdanji vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Andrej Jurič, ki sta ga tretja Janševa vlada in njegov naslednik Anton Olaj za požrtvovalno delo nagradila s položajem direktorja avtocestne policije, je tako pred poslanci pripovedoval, kako je policiste, ki so morali v vladno skupino za področje migracij, odbiral po nasvetih, ki jih je prejel od sodelavcev pri malici. Kot po naključju so bili med dodeljenimi v kazenski vod zgolj moteči za aktualno oblast, zato je imel Jurič najbrž dober razlog, da imen sodelavcev, s katerimi si je podajal solnico, ni želel razkriti.