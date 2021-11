Poetrix – eksperiment zvočne dekonstrukcije poezije: Prek besed v zvočne krajine

Poetrix – eksperiment zvočne dekonstrukcije poezije je nova zvočna knjiga bobnarja, tolkalca in eksperimentatorja Jake Bergerja - Brgsa. Izdali so jo po seriji literarno-glasbenih večerov na festivalu Ignor, kjer se je Brgs na odru družil s pesnicami in pesniki ter njihove besede predeloval v nove zvočne kompozicije.