Vinski vlak bo že decembra na vinskoturistična potepanja popeljal zaključene skupine, redne vožnje pa bo začel prihodnje leto. Z začetne postaje v Novi Gorici bo potnike pripeljal v Ajdovščino, kjer si bodo ogledali staro mestno središče.

Da živimo v času, ko sta varovanje okolja in trajnostni način mobilnosti izjemno pomembna in družbeno odgovorna naloga vsakega posameznika, pa je sporočilo Darje Kocjan, direktorice SŽ – Potniški promet, ki je ob predstavitvi prvega vinskega vlaka pri nas še posebej vesela, da bodo z vožnjo izrednega vinskega vlaka ponovno obudili del proge do Ajdovščine. »Verjamem, da gre za uvod v nadaljnje sodelovanje in s tem širjenje produktov na trajnostni način v tem delu Slovenije,« je še povedala. Njene besede je pozdravila tudi direktorica Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina Erika Lojk, ki je poudarila, da vinorodni okoliš in vrhunska vina številnih vinarjev predstavljajo temelj turističnega razvoja in so danes pomemben del zgodbe celotne destinacije. »In ko se pomembna zgodba vina združi s trajnostjo, ki ji v naši destinaciji posvečamo veliko pozornosti, nastane priložnost za novo turistično izkušnjo,« je še povedala.

Na vlak povabili vinarje in tudi aleksandrinke

Da je projekt dejansko zaživel, pa gre velika zahvala tudi ekipi turističnih ponudnikov. »Vinski vlak Vipavska dolina je zagotovo nadaljevanje naše avanture Winestronaut, ki se je med domačimi in tujimi gosti dobro uveljavila. Železniška proga med Novo Gorico in Ajdovščino, ki je bila za prevoz potnikov povsem opuščena, nas je že nekaj časa izzivala,« je iskreno povedal Matjaž Zgonik in dodal, da je ideja pripeljati goste do vinarjev, prav tako pa degustacijo oziroma okušanje vin pripeljati na sam vlak. »Vlak je, posebno na tej prometno neobremenjeni progi, kot ustvarjen za brezskrbna turistična potepanja. Pravzaprav od Nove Gorice do Ajdovščine potniški vlak že približno osem let ni vozil,« razloži sogovornik in prizna, da se tudi že konkretno pogovarjajo, da bi urnik vinskega vlaka prilagodili Bohinjski progi in tako po Vipavi popeljali goste iz Gorenjske.

Celoten program naj bi trajal pet ur, od 14. do 19. ure. Prvo degustacijo vin bodo imeli že v Novi Gorici, kjer bodo izkoristili pozornost gostov za predstavitev mesto kot prihodnje evropske prestolnice kulture. »Že na glavni postaji se nam bo pridružil vinar – vsakič bomo k sodelovanju povabili drugega, ki bo ob degustaciji vin predstavil svojo zgodbo. Ustavili se bomo v Prvačini, kjer bomo vlak za krajši čas zapustili in si ogledali muzej aleksandrink oziroma bomo te raje povabili na vlak, da nam povedo svojo zgodbo. Pot z vlakom bomo nadaljevali do Ajdovščine in tudi tukaj goste popeljali po vodenem ogledu mesta, rimske utrdbe Kastre, starega obzidja. In nazaj na vlak, vse do Dornberka, z ogledom konzorcija vinarjev, v katerega je vključenih enajst vinarjev spodnje Vipavske doline,« je nekaj malega o turi povedal Zgonik. Po kosilu na eni od domačij, kjer bodo prisotni tudi vinarji, bo sledil povratek v Novo Gorico.