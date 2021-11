Prejemnik naziva ambasador slovenskega turizma 2020 Terry Stevens je v nabor najbolj navdihujočih izletniških točk Evrope uvrstil Bled in Bohinj, dolino Soče, Ljubljano, Goriška brda ter Podčetrtek in Rogaško Slatino.

Med biseri tudi arhitektura Jožeta Plečnika

Stevens je lani izdal globalno različico knjige Wish you were here z izborom 50 svetovnih destinacij, med katerimi so bili slovenski Bled in Bohinj, Ljubljana ter dolina Soče. Knjiga, ki je bila razprodana v šestih mesecih, je navdihnila evropsko različico, ki je izšla letos. Ne gre za klasičen vodnik, saj Stevens predstavi osebnost, vzdušje in pot do uspeha vsakega od izbranih krajev, med drugim poudarja urednik pri CBS News Peter Greenberg.

»Zaljubil sem se v vašo državo,« je ob predstavitvi knjige v naši prestolnici poudaril Stevens in dodal, da je v Sloveniji našel številne prijatelje. Med slovenskimi biseri je med drugim izpostavil arhitekturo Jožeta Plečnika, glasbo Giuseppeja Tartinija, bronasta vrata stolnice v Ljubljani, spominsko cerkev Svetega duha v Javorci, mariborsko Staro trto, pivo malih in velikih pivovarn ter ljudi, kot so denimo Martin Strel, Goran Dragić in Iztok Čop. »Mislim, da so vaša unikatna doživetja Slovenia unique experiences na svetovni ravni, podprta s podporo in vizijo Slovenske turistične organizacije,« je naštel.

Vse destinacije, predstavljene v knjigi, so prestale tudi ocenjevanje po modelu podjetja Stevens & Associates, ki prepoznava najboljše prakse v razvoju turističnih ciljev in kompetentnosti tamkajšnjih organizacij. Od 190 možnih točk so jih morale destinacije v knjigi doseči vsaj 160. Sicer pa gre za večinoma manjše turistične točke, ki jih je preprosto razumeti in kjer vlada duh sodelovanja. Stevens izpostavlja še jasno vizijo, močno voditeljstvo, inovativne pristope, vlaganje v kadre v turizmu in spoštovanje lokalnih prebivalcev. vl