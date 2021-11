Brioni so bili razglašeni za narodni park leta 1983, njihova turistična zgodba pa se začne 90 let prej, ko jih je kupil avstrijski industrialec Paul Kupelwieser. Ta je povabil na Brione nemškega znanstvenika in nobelovca Roberta Kocha, ki mu je uspelo v dveh letih sanirati otočje (bilo je namreč močno močvirnato, polno komarjev). Že pred prvo svetovno vojno so na Brionih uredili živalski vrt, še posebno priljubljena destinacija so bili med tedanjimi imenitnimi gosti zaradi prostranega golf igrišča, tenisa in pola.

Golf na Velikem Brionu Golf še danes privablja na otok Veliki Brion (meri 5,6 kvadratnega kilometra) mnoge turiste, še zlasti iz Slovenije. »Med turisti imamo veliko slovenskih družin, ki si z zanimanjem ogledajo prirodoslovno zbirko in fotoizložbo Tito na Brionih, cerkvico svetega Germana s freskami, tudi z znamenitim Mrtvaškim plesom, se sprehodijo po čudovitem drevoredu pinij iz leta 1905, se fotografirajo pred več kot 1600 let staro oljko, se s turističnim vlakom ali električnimi avtomobili popeljejo po safari parku in do rimske rezidence iz prvega stoletja v zalivu Verige, se sprehodijo po živalskem vrtu in nagovarjajo Titovo papigo Koki, ki je stara več kot pol stoletja,« pravi Marija, turistična vodnica po parku. In doda, da sploh niso redki, ki se po znamenitem drevoredu pinij popeljejo s Titovim cadillacom. Ura najema stane 1200 evrov.