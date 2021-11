Z novim letom višja parkirnina v centru

Večina v mestnem svetu je potrdila predlog uprave, da se parkiranje na območjih parkomatov v conah ena in dve podraži. Svetniki so potrdili tudi rebalans letošnjega proračuna in s potrditvijo proračunov za leti 2022 in 2023 zastavili finančne načrte prestolnice.